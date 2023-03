Sembrerà strano parlare di Natale a marzo, ma la classifica è uscita solo ora. Il concorso “Scatta il tuo Natale” era riservato alle scuole primarie pubbliche e paritarie del Piemonte, che per partecipare dovevano inviare un’immagine fotografica del lavoro più bello eseguito a scuola dagli alunni, in occasione delle festività natalizie. Entro il 20 gennaio. Questo era il termine ultimo per inviare le foto, e questa è la ragione del ritardo della classifica.

I partecipanti

Oltre 4.300 bambini di 64 scuole aderenti, di cui 8 vincitrici, una per ogni provincia del Piemonte. Riceveranno un contributo di 1.000 euro ciascuna per realizzare una visita didattica sul territorio piemontese entro il 30 giugno 2023.

Tutte le fotografie pervenute saranno pubblicate sulla pagina dedicata del sito internet regionale

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione/scatta-tuo-natale-2022-23

e sul profilo Instagram https://www.instagram.com/scattailtuonatale/

La classifica

La competizione creativa promossa dall’Assessore all’Istruzione e Merito Elena Chiorino, per stimolare la fantasia dei più piccoli legata alle festività natalizie, ha dato questo esito:

Scuola primaria “Nostra Signora delle Grazie” di Nizza Monferrato (AT)

(AT) Scuola primaria “Giovanni Monevi” di Visone (AL)

Scuola primaria di Castelletto Cervo (BI)

(BI) Scuola Primaria di Pagno (CN)

(CN) Scuola primaria Istituto Maria Ausiliatrice di Novara

Scuola primaria Istituto comprensivo “Rodari” di Omegna (VCO)

(VCO) Scuola primaria Rustichelli di Ronsecco (VC)

(VC) Scuola Primaria di Caravino (TO)