Juve Next Gen senza i 7 migliori convocati da Allegri: la Virtus Verona vince 3-0 al ‘Mocca’

Senza sette elementi, i più forti, convocati in prima squadra, la Juventus Next Gen è crollata al cospetto della formazione più in forma del girone, la Virtus Verona.

Per i rossoblù si tratta della terza vittoria consecutiva, la quinta nelle ultime sei, tutte senza subìre reti. Una trasformazione radicale rispetto alle ‘zero vittorie’ delle prime 13 giornate, che ha permesso alla squadra di Fresco di salire a 22 punti in classifica, al posto n. 15°, fuori dalla zona playout.

I bianconeri di Brambilla, invece, alla 2^ sconfitta di fila (3^ nelle ultime 4) scivolano in 10^ posizione, l’ultima nei playoff, con 26 punti. Ma il tecnico juventino guarda il lato positivo delle assenze: “Sono contento per i ragazzi convocati con i grandi che faranno una bella esperienza. Poi certo che dispiace perdere, ma oggi la situazione era questa”. Che poi, in fondo, è la funzione della seconda squadra.

LE RETI

44′ – Hallfredsson pesca Danti sulla sinistra, cross e spizzata in rete di Juanito Gomez , 0-1 .

63′ – rete confezionata da due nuovi entrati: cross di Nalini e testa di Talarico, al 1° gol da professionista, 0-2.

90′ – contropiede dei veronesi concluso dall'ultimo entrato in campo, Zarpellon: 0-3.