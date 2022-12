L’Alessandria di Rebuffi chiude il girone d’andata con una sconfitta netta, 3-1 a Cesena, contro una delle favorite per la promozione. E lo chiude al penultimo posto della classifica con 15 punti, scavalcata dal San Donato Tavarnelle (vittoria 2-1 a Fiorenzuola) e affiancata dall’Olbia (1-1 con la Lucchese) che però è davanti per la differenza reti. E con 1 solo punto di vantaggio sull’ultima posizione, dove sta il Montevarchi a 14.

GLI EPISODI DELLA GARA

11′ – vantaggio Cesena con l’ex Prestìa, 1-0 .

– vantaggio Cesena con l’ex . 35′ – pareggio grigio con Martignago su rigore, 1-1 .

– pareggio grigio con . 49′ – secondo vantaggio Cesena con Ferrante, 2-1 .

– secondo vantaggio Cesena con . 57′ – terzo gol dei padroni di casa con l’altro ex Corazza, 3-1 .

– terzo gol dei padroni di casa con l’altro ex . 62′ – espulso Rota per somma di ammonizioni, grigi in 10 .

IL GIRONE DI ANDATA

Disastroso, dal punto di vista squisitamente sportivo. Che le cose fossero difficili si era capito già in estate, con la squadra messa su in dieci giorni a fine mercato, raccattando svincolati qua e là, mescolati poi con i prodotti del vivaio e qualche giovane in prestito.

A ben guardare, le cose in campionato non sono andate benissimo, nel senso che si potevano fare punti in più gestendo meglio le partite in vantaggio, ma tant’è. La squadra è questa: volonterosa, ci mette tanto impegno, ma è scarsa. Ora comincia subito il ritorno, prima della pausa natalizia (venerdì 23), in casa con quell’Imolese che vinse su rigore alla prima giornata e che sta solo 1 punto più su.

LA CLASSIFICA

Là in fondo è cortissima: 7 squadre in 2 punti, con mezzo campionato da giocare. L’Alessandria non vince da 7 gare ed è ora di cominciare a farlo, sperando che dal mercato di gennaio arrivi un po’ di sostanza.