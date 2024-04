Grande evento al ‘Moccagatta’: la Next Gen sarà damigella d’onore del neopromosso Cesena

In campo oggi alle 16.15 allo stadio ‘Moccagatta’ di Alessandria.

Questa è una partita per chi ama il calcio. Una squadra di giovani talenti con indosso una maglia prestigiosa contro una corazzata che ha ‘ammazzato’ il girone A, guadagnando la serie B con 4 turni di anticipo, col miglior attacco e la miglior difesa dell’intera categoria.

Senza pressioni, senza tensioni.

Alla Juventus Next Gen interessa fare risultato per garantirsi un posto playoff, ma avrà 2 squalificati e 4 giorni di riposo in meno, visto che ha giocato mercoledì il recupero.

Al Cesena, a questo punto, conquistata la cadetteria, presumo interessi di più la Supercoppa contro le vincenti degli altri 2 gironi, anche se il record assoluto di punti (96) ottenuto dal Catanzaro la scorsa stagione è ancora alla portata, vincendo sempre.

Per gli sportivi mandrogni un bel gruppo di ‘ex’ da vedere nel Cesena: Pisseri, Prestia, Chiarello e Corazza, più il ds Artico, promossi 3 anni fa in B con l’Alessandria, Coccolo (ex Juve U23) e Pierozzi, arrivati in grigio nei cadetti.

Squadre

JUVENTUS NEXT GEN – È 7^ con 48 punti (13 vinte, 9 pari, 12 perse, gol 44-38). Arriva dal 2-0 sull’Entella nel recupero, dunque ha 4 giorni di riposo in meno. Il tecnico Massimo Brambilla (51) alterna 3-5-2 e 3-4-2-1 . Squalificati Comenencia, Guerra . Miglior marcatore Guerra (14).

È (13 vinte, 9 pari, 12 perse, gol 44-38). Il tecnico (51) alterna e . . Miglior marcatore (14). CESENA – È al 1° posto con 86 punti (27 vinte, 5 pari, 2 perse, gol 72-17), già promosso in serie B con 4 turni di anticipo. Arriva dall’1-0 sul Pescara che ha dato la matematica promozione. Ha vinto le ultime 4 senza prendere gol. Il tecnico Mimmo Toscano (52), alla 5^ promozione in carriera , utilizza il 3-4-1-2. Miglior marcatore Shpendi (20).

Precedenti

Solo uno, la gara di andata: all’Orogel Stadium vinse il Cesena 1-0 (68′ Pieraccini).

Giudici di gara

Arbitro: Francesco Zago (Conegliano)

Assistenti: Massimiliano Starnini (VT) – Carlo De Luca (Merano)

4° ufficiale: Filippo Balducci (Empoli)

Precedenti dell’arbitro

Solo uno: Rimini-JUV 4-3. Il sig. Zago, al 1° anno in serie C, ha diretto 10 gare in categoria.