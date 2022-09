Il testa-coda del ‘Moccagatta’: la Carrarese a punteggio pieno chiede strada all’Alessandria, finora sempre sconfitta. Ma andrà così?

Si gioca sabato 24 settembre alle 17.30 allo stadio ‘Moccagatta’.

Una delle tante storie di calcio che, ogni anno o quasi, colorano i vari campionati. Dopo 4 giornate di serie C, nel girone B la Carrarese di Dal Canto ha 12 punti: primato solitario, tutte vittorie, miglior attacco (10), miglior differenza reti (+6), capocannoniere (Capello, 5).

Di fronte ci sarà l’Alessandria di Rebuffi, ferma a zero punti: ultimo posto solitario, tutte sconfitte, 2° peggior attacco (1), peggior difesa (8), peggior differenza reti (-7). Con in più il carico delle ‘multe da cori’: 2.200 € totali (200 con l’Entella, 2.000 con la Reggiana).

Ce n’è abbastanza per scommettere sul ‘2’ fisso. Sulla carta sembra tutto scritto, tutto facilmente prevedibile, però….. chissa?

Il calcio è strano, non è logico, vive di episodi. In più i primati sono fatti per essere battuti e si comincia sempre da 0-0.

I PRECEDENTI

Sono 30 dal 1978 a oggi, tutti in serie C. Nel bilancio generale sono avanti i toscani: vittorie 10-7, pareggi 13, gol 29-27 per i piemontesi. Alessandria in vantaggio nelle sfide casalinghe: 5-3 le vittorie, 7 i pareggi, 18-11 le reti. L’ultima sfida la vinse l’Alessandria 1-0 (Eusepi su rigore) a marzo 2021, in quella precedente finì 2-2 (gennaio 2020). Leggermente più vecchio l’ultimo successo marmifero: 3-2 a novembre 2018. (dati Museo Grigio)

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Claudio Petrella (VT)

Assistenti: Mattia Bartolomucci (Ciampino) / Rosario Antonio Grasso (Acireale)

4° ufficiale: Marco Marchioni (RI)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Sono 2, uno per squadra: CA-Pianese 1-1 (14 dic ’19); Pontedera-AL 0-0 (21 feb ’21). Con il sig. Petrella, al 5° anno in serie C, solo pareggi.