E’ finita questo pomeriggio, negli ottavi di finale, l’avventura dell’Alessandria nella Coppa Italia di serie C. La squadra di Fabio Rebuffi ha tenuto testa al forte Renate, 2° nel girone A con ambizioni di promozione, cedendo solo nel finale di gara. E va tenuto presente che c’erano 8 giocatori diversi tra i grigi rispetto a domenica, addirittura 9 fra i nerazzurri lombardi.

A decidere la sfida le reti di Malotti all’83’ e Squizzato all’87’, dopo che la formazione lombarda allenata da Andrea Dossena aveva condotto la partita per gran parte del tempo, con i grigi bravi a rispondere agli attacchi ospiti ma salvati in più occasioni dall’ottimo portiere Marietta.

Non sono mancate le opportunità in attacco per la squadra di casa: nel 1° tempo con Mionic e Baldi, nella ripresa con Pellegrini, Perseu e Galeandro. Ma pesando la mole di gioco e le occasioni da gol, non c’è dubbio che il successo degli ospiti sia meritato. Espulso al 93′ l’attaccante grigio Martignago.

Significative le parole del tecnico Rebuffi a fine gara: “Cosa devo chiedere di più a questi ragazzi? Hanno tenuto testa a un avversario fortissimo, giocandosela fino alla fine. Dobbiamo recuperare energìe fisiche e soprattutto mentali, stando distanti dalle voci che circondano la squadra sul passaggio di proprietà e rischiano di destabilizzare l’ambiente. Cerco di isolarli e di lavorare in vista del Siena”.