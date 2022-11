I gol di Rafia e Barrenechea spingono la Juve NG: battuto 2-1 il Novara. Ora la classifica sorride

Dopo una bella partita combattuta e con diverse occasioni da rete, la Juventus Next Gen ha colto la seconda vittoria in 4 giorni (dopo il 5-2 in Coppa), che è anche la terza consecutiva in casa.

Il Novara invece si è fermato dopo 2 vittorie consecutive (mai pareggi fuori), guarda caso nello stadio dove perse con lo stesso punteggio in Coppa Italia contro l’Alessandria un mese fa. E anche allora segnò Marginean.

Hanno brillato in modo particolare i bianconeri Barrenechea (’01) e Barbieri (’02), gasati dall’esordio in Champions di mercoledì contro il PSG.

LE RETI

8′ – bella azione della Juve: da Rafia a Barrenechea, apertura per Barbieri a destra, cross al volo e tocco facile di Rafia in rete, 1-0.

53′ – pressing asfissiante del Novara che recupera palla, Masini la mette in mezzo e Marginean insacca con un destro angolatissimo: 1-1 .

56′ – la Juva gira palla in avanti, Barrenechea la tiene in tackle e calcia di precisione nell’angolino alla sinistra del portiere: 2-1 .

LA CLASSIFICA

Il Novara resta a quota 20, a -3 dalla vetta, saldamente ancorato alla zona promozione.

La Juventus Next Gen sale a 16 punti (12° posto), più vicina alla zona playoff che a quella playout.