Henley, doppietta storica: l’Italia riscrive la leggenda del canottaggio

ROMA (ITALPRESS) – Henley si conferma terra di imprese per il canottaggio azzurro. L’Italia torna protagonista nella storica regata inglese con due vittorie che arricchiscono il palmarès della nazionale guidata dal direttore tecnico Antonio Colamonici. A riportare gli azzurri sul gradino più alto della Queen Mother Cup, 37 anni dopo l’ultima volta, è il quattro di coppia composto da Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Luca Chiumento. Ma la giornata di Henley ha regalato anche una pagina di storia al femminile. Laura Meriano e Alice Codato hanno conquistato la Hambleden Pairs Challenge Cup, centrando la prima vittoria italiana femminile nei 187 anni della Henley Royal Regatta.

gm/azn

(Fonte video: Federcanottaggio)

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