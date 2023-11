Alessandria-Triestina, in campo un pezzo di storia. Alabardati imbattuti al ‘Mocca’ da 45 anni

In campo domani alle 16.15 allo stadio ‘Moccagatta’ di Alessandria.

C’è il fascino della storia del calcio italiano, in questa sfida, soprattutto quello dagli anni ’30 agli anni ’60. Da allora nessuna delle due squadre è più stata grande, ma la tradizione resta.

La Triestina è ambiziosa, ha una rosa importante e un allenatore (Tesser) che ha ottenuto 5 promozioni (4 in B, 1 in A) dal 2009 al 2022. Oltre a miglior attacco, 3^ miglior difesa e capocannoniere (Lescano).

L’Alessandria è in serie positiva da da 4 turni (8 punti), ma quella di domani è la quinta gara in 15 giorni e la fatica potrebbe farsi sentire. Il nuovo asse portante della società, Molinaro-Corda-Banchini, sembra aver imboccato la strada giusta, ma la gioia per le vittorie è un po’ annacquata dalla pesante multa arrivata per l’episodio di razzismo di Trento: 3.500,00 €. In serie C un’enormità. Speriamo finisca qui la storia.

Squadre

ALESSANDRIA – Terzultima con 9 punti (2 vinte, 3 pari, 6 perse, gol 8-13), alla pari col Fiorenzuola, ma davanti per differenza reti. Viene dal 2-0 sull’Atalanta U23, 4° risultato utile consecutivo. Il tecnico Marco Banchini (42) utilizza il 3-5-2 . Miglior marcatore Gazoul (3).

TRIESTINA – È 2^ con 23 punti (7 vinte, 2 pari, 2 perse, reti 20-9), alla pari col Padova ma davanti per gol segnati. Arriva da 7 risultati utili di fila, di cui 5 vittorie. L'allenatore è Attilio Tesser (65), specialista di promozioni. Il modulo è quello a rombo, 4-3-1-2. Miglior marcatore Lescano (8).

Precedenti

Sono 60, fra A (24), B (8) e C (28), tra il 1928 e il 1994. Poi 30 anni senza incrociare i bulloni. I risultati sorridono agli alabardati: vittorie 22-20, pareggi 18. I gol ai grigi: 74-60. Come mai tutto ciò? Perché in serie A l’Alessandria vinse molte volte con largo margine. Al Moccagatta il bilancio è nettamente a favore dei grigi (16-12-2, 53-17) ma da 6 gare l’Alessandria non batte la Triestina: l’ultimo successo mandrogno è del marzo ’78 (2-0). (dati Museo Grigio).

Giudici di gara

Arbitro: Giuseppe Mucera (PA)

Assistenti: Roberto D’Ascanio (RM2) – Daniel Cadirola (MI)

4° ufficiale: Nicolo’ Rodigari (BG)

Precedenti dell’arbitro

Sono 3: Ghivizzano-TS 3-2 (serie D), Pergolettee-TS 0-1, TS-Pro Patria 2-0. Il sig. Mucera, al 3° anno in serie C, non ha mai arbitrato l’Alessandria.

