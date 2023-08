Grigi: full immersion di Juve fino ad inizio campionato. Ieri 0-5 contro la prima squadra

Estate tinta di bianconero per l’Alessandria, prima dell’inizio del campionato. Almeno sul campo. Perché per il resto il colore dominante è il ‘giallo’, visto l’evolversi degli eventi societari che paiono la sceneggiatura di un thriller.

Continuano infatti ad inseguirsi le voci di possibili, potenziali cordate di imprenditori, armate di buoni propositi, benedette magari dal sindaco, che fanno a gara per mettere soldi comprando la minoranza di una società dove comanda uno che, Benedetto lui, ha spiegato che non vende per un anno e non convoca il socio francese fino alla seconda decade di settembre, quindi con mercato chiuso e campionato iniziato. E il dirigente Luca Borio pronto a salutare la compagnia a fine mese.

Una situazione paradossale, che agli occhi dei più pare senza senso, condita da fughe di giocatori (con le tasche piene), da famiglie paganti per giocatorini mediocri, da personaggi roboanti (a parole) in possesso del verbo e da una campagna abbonamenti che tentenna. In attesa di conoscere il finale di un ‘giallo’ degno di Hitchcock, ecco che l’ultima fase di preparazione in vista del campionato (3 settembre) si tinge di bianconero.

Full immersion di Juve, dunque. Dopo le prima amichevoli (Samp 0-1, Chieri 2-1, Valenzana 4-0), l’Alessandria ha sostenuto ieri mattina un allenamento congiunto di 60′ (blindatissimo) terminato 5-0 per la squadra di Allegri (2 Rugani, Pogba, Fagioli, Vlahovic) in vista della prima di campionato di domenica a Udine.

I ragazzi di mister Fiorin, al lavoro in una condizione tutt’altro che facile, hanno in programma altre 2 sfide con i pianeti minori della galassia bianconera: sabato 19 agosto (ore 11) alla Michelin contro l’U19 (Primavera 1) e sabato 26 (ore 17) al Moccagatta con la Next Gen di Brambilla, inserita nel girone B della serie C.

In attesa delle decisioni del Consiglio di Stato (29 agosto) sui ricorsi: se il Brescia non venisse ripescato in B, giocherebbe in C nel girone A, i grigi slitterebbero nel B al posto del Pescara che, a sua volta, riempirebbe la ‘X’ del girone C. In questo caso, il 3 settembre l’esordio non sarebbe Alessandria-Novara ma Alessandria-Juventus Next Gen.