Alessandria, la sfida della paura: arriva il Fiorenzuola, ultimo in classifica. Il dt Corda inibito e multato

In campo oggi alle 16.15 allo stadio ‘Moccagatta’ di Alessandria.

È la partita dei disperati: terzultima contro ultima, in lotta per la salvezza come l’anno scorso. Alessandria-Fiorenzuola avrà un arbitro esordiente in categoria, come sovente avviene in questi casi e i punti pesano molto. Non sarà in panchina Ninni Corda, espulso a Vercelli e inibito fino a lunedì 4 dicembre (500 € di multa). Ma in casa grigia il terremoto di questa incredibile annata non è finito: ci sono scosse di assestamento, come spiega l’ennesimo comunicato ufficiale:

L’U.S. Alessandria calcio 1912 S.r.l. rende noto che il signor Giorgio Danna è il nuovo Direttore Sportivo che, oltre della prima squadra, si occuperà anche della riorganizzazione del settore giovanile. In quest’ottica il nuovo responsabile del settore Giovanile sarà l’avv. Corrado Buscemi che sarà coadiuvato da Giuseppe Straneo con la supervisione di Giorgio Danna. Si comunica inoltre che il sig. Paolo Picardi entra a far parte della famiglia dei grigi e sarà collaboratore del settore giovanile. A tutti gli auguri di un buon lavoro da parte della governance dell’U.S. Alessandria Calcio.

Squadre

ALESSANDRIA – Terzultima con 11 punti dopo il -1 di qualche giorno fa (3 vinte, 3 pari, 9 perse, gol 11-20). Viene dall0 0-2 di Vercelli. Il nuovo tecnico S ergio Pirozzi (58) ha utilizzato all’esordio il 3-5-2 . Migliori marcatori Gazoul, Mastalli (3).

– (3 vinte, 3 pari, 9 perse, gol 11-20). Viene dall0 0-2 di Vercelli. Il nuovo tecnico (58) ha utilizzato all’esordio il FIORENZUOLA – È ultimo con 10 punti (3 vinte, 1 pari, 11 perse, reti 14-29), alla pari col Novara ma dietro per differenza ret. Arriva dall’1-2 con la Giana. Ha perso 4 delle ultime 5. Il tecnico Francesco Turrini (58), subentrato a Bonatti dalla 9^, utilizza il 4-2-3-1. Miglior marcatore Alberti (4).

Precedenti

Sono 15 fra il 1993 e oggi, sempre in serie C. Il bilancio è tutto a favore degli emiliani: 6-1 le vittorie e 8 pareggi, gol 18-12. L’anno scorso ci furono 2 pareggi (0-0, 1-1) e l’unica vittoria grigia è del 7 febbraio ’99, 24 anni fa: 2-1. (dati Museo Grigio)

Giudici di gara

Arbitro: Alberto Poli (VR)

Assistenti: Bruno Galigani (SO) – Doriana Isidora Lo Calio (Seregno)

4° ufficiale: Leonardo Falleni (LI)

Precedenti dell’arbitro

Nessuno. Il sig. Poli, al 1° anno in serie C, ha diretto 4 gare in categoria.