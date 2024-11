Serie A: Gosens inguaia il Genoa, la Fiorentina vince 1-0 al Ferraris

GENOVA (ITALPRESS) – La Fiorentina espugna il Ferraris e vola al quarto posto: continua, invece, la crisi nera del Genoa, tristemente ultimo. Nel posticipo della decima giornata di Serie A, i ragazzi di Palladino battono 1-0 i rossoblù, grazie alla rete di Gosens nella ripresa. Certamente in pochi, tra qualche mese, si ricorderanno di questa partita, a tratti piuttosto noiosa e dai ritmi bassi. Per quanto riguarda le formazioni, la Viola deve fare i conti con l’assenza di Kean, oltre a quella del lungodegente Gudmundsson. Nei rossoblù, invece, in attacco insieme a Pinamonti gioca Ekhator: non ancora convocato Balotelli. In generale, il primo tempo regala ben poche emozioni da gol. Dopo un inizio aggressivo da parte del Genoa, col passare dei minuti il ritmo di gioco della squadra di Gilardino va via via scemando. Al 7′, su sviluppo di corner, Matturro costringe De Gea alla parata; al 23′, invece, il diagonale di Sabelli sul secondo palo termina di poco a lato. Dall’altra parte la Fiorentina cresce alla distanza, pur faticando a trovare varchi nella compatta linea difensiva dei padroni di casa. Si fa, dunque, sentire l’assenza di Kean: la prova di Kouame si rivelerà insufficiente e l’ivoriano non riuscirà praticamente mai a dare profondità all’attacco degli ospiti.

Partita sporca e ricca di duelli individuali anche nel secondo tempo. Dopo quattro minuti della ripresa, il giovane Ekhator non riesce a far esultare i suoi tifosi, calciando alto da posizione defilata. Nonostante un atteggiamento positivo del Genoa, a rompere, però, l’equilibrio del match è la squadra di Palladino, che, dal sessantesimo, inizia a crossare in area avversaria con maggiore pericolosità. Proprio su un passaggio alto di Beltran, sbuca Gosens, che, al 72′, vince un rimpallo in area e realizza la rete dell’1-0. Il gol della Fiorentina sembra stappare finalmente la partita sul piano dello spettacolo. Il Genoa, infatti, prova subito a reagire, ma De Gea non si lascia sorprendere dal tiro di Pinamonti. Poco dopo sempre l’attaccante ex Sassuolo non riesce nel tap-in a porta vuota, perchè stoppato da una provvidenziale chiusura di Dodò. La Fiorentina regge l’assedio finale dei rossoblù, grazie alla super prestazione di De Gea, miracoloso anche sul colpo di testa di Vasquez. Con questa vittoria la formazione viola è in piena zona Champions.

