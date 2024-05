Lorenzo Sammartano è pronto per il 3° appuntamento del Campionato italiano Rotax Max Challenge che si correrà nel weekend su uno dei tracciati più ricchi di storia nel panorama kartistico, quello bresciano di Lonato.

Dopo la mezza delusione di Castelletto di Branduzzo, il giovane portacolori del team Mkc Motorsport ha voglia di rifarsi soprattutto per riavvicinare la parte alta della classifica, ora un po’ lontana dopo l’ultimo appuntamento sul circuito pavese.

Il circuito “South Garda Karting” è stato costruito nel 1988: con una lunghezza di 1.200 metri, una larghezza media di 10 e tribune che possono ospitare fino a 2.000 persone, è uno dei più importanti kartodromi a livello internazionale è omologato Cik-Fia.

Così Lorenzo, già in pista domani per i primi turni di prove libere cronometrate: “Ho voglia di tornare a lottare con i primi perché ho dimostrato di poterlo fare. A Castelletto le cose non sono andate come mi sarei aspettato, ma non è facile perché la concorrenza è elevata (25 piloti in griglia) e soprattutto agguerrita”.

Il programma prevede, oltre alle prove libere di domani, quelle ufficiali sabato, domenica si disputeranno la prefinale e la finale.