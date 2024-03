Go-kart: esordio con podio per Sammartano

Lorenzo Sammartano ha cominciato il Campionato italiano col piede giusto, centrando il 3° posto in gara 2 sulla pista di Jesolo .

Dopo aver definito i programmi sportivi 2024 che lo vedranno al via del tricolore e del campionato svizzero nella categoria 125 Junior, il giovane alessandrino ha subito messo a frutto l’esperienza accumulata in categoria lo scorso anno.

Coi colori del team Mkc Motorsport di Como (telaio Tony Kart, motorizzazione Rotax 125 cc monomarcia) Lorenzo ha centrato il 5° tempo in qualifica: gara 1 è stata più complicata per via di numerosi contatti (6° sotto la bandiera a scacchi) mentre in gara 2 c’è stata una decisa rimonta che lo ha portato a centrare una significativa 3^ piazza.

Le parole di Lorenzo

“Spero sia il primo piazzamento di una lunga serie. Dopo i test invernali le sensazioni erano buone, ma poi serviva la gara. L’elenco iscritti quest’anno è piuttosto di alto livello: andare subito a podio è un bell’inizio, per me e per il team che mi ha messo a disposizione un mezzo top”.

Le corse in programma

ITALIA – Jesolo (VE), 23-24 marzo; Castelletto di Branduzzo (PV), 27-28 aprile; Lonato (BS), 11-12 maggio; Pomposa (FE), 25-26 maggio; Cremona, 29-30 giugno; Castelletto di Branduzzo (PV), 27-28 luglio; Sarno (SA), 13-15 settembre; Franciacorta (BS), 28-29 settembre.

SVIZZERA – Wholen (CH), 2-3 aprile; Castelletto di Branduzzo (PV), 4-5 maggio; Vesoul (FRA), 1-2 giugno; Franciacorta, 13-14 luglio; Levrier (FRA), 10-11 agosto; Wholen (CH), 27-28 settembre; Wholen (CH), 11-12 ottobre.

