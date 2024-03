Autostrade per l’Italia comunica le chiusure della A26 nei giorni prima di Pasqua.

Dalle ore 23 di martedì 26 marzo alle ore 4 di mercoledì 27 marzo , nel tratto compreso tra allacciamento A26/A21 e Casale Monferrato Sud, dal km 66.6 al km 89.6 in direzione Gravellona Toce, nonché la chiusura dell’area di servizio Monferrato Est in direzione Gravellona Toce nello stesso lasso di tempo.

Il traffico proveniente da Genova verrà deviato obbligatoriamente sull’autostrada A21 in direzione Piacenza, dove potrà uscire alla stazione di Alessandria Ovest (A21) oppure potrà uscire anticipatamente alla stazione di Alessandria Sud; il traffico proveniente dall’autostrada A21 potrà uscire alla stazione di Alessandria Sud oppure potrà uscire anticipatamente alla stazione di Alessandria Ovest (A21); in entrambi i casi si potrà rientrare in autostrada alla stazione di Casale Monferrato Sud.

Dalle ore 23 di mercoledì 27 marzo alle ore 5 di giovedì 28 marzo, nel tratto compreso tra Casale Monferrato Sud e l’allacciamento A26/A21, dal km 89.6 al km 66.6 in direzione Genova Voltri; nello stesso periodo sarà chiusa anche l’area di servizio Monferrato Ovest in direzione Genova Voltri.

Il traffico proveniente da Gravellona dovrà uscire obbligatoriamente a Casale Monferrato Sud e potrà rientrare alle stazioni di Alessandria Ovest (A21) o di Alessandria Sud (A26).

Dalle ore 22 di giovedì 28 marzo alle ore 6 di venerdì 29 marzo verranno chiusi lo svincolo in uscita di Casale Monferrato Sud, in entrambe le provenienze, e la stazione in entrata di Casale Monferrato Sud in entrambe le direzioni.

In alternativa si potrà utilizzare l’entrata e l’uscita della stazione di Casale Monferrato Nord.

Dalle ore 00 alle ore 6 di sabato 30 marzo chiusura del ramo di allacciamento che dalla A26 si immette sulla D26 – raccordo A7/A26 per chi proviene da Gravellona Toce ed è diretto verso A7 MI – GE.

Il traffico proveniente dalla A26 sud e diretto verso la diramazione D26 dovrà uscire e rientrare alla stazione di Ovada per riprendere il percorso originario.