Go-kart: alti e bassi per Sammartano a Jesolo

Il cronometro che ha fatto segnare continui miglioramenti, ma qualche contatto di troppo in pista ha penalizzato il risultato finale. E’ stato un weekend di alti e bassi per Lorenzo Sammartano, nella prima prova dell’italiano Junior del Rotax Max Challenge, disputata lo scorso weekend sulla Pista Azzurra di Jesolo.

Nei primi 4 turni di prove libere cronometrate il giovane kartista alessandrino ha preso le misure a pista e avversari, cominciando col 10° tempo e chiudendo al 2° posto, in costante miglioramento.

Nelle qualifiche è arrivato il 3° tempo del suo raggruppamento, buono per lo schieramento di partenza in 2^ fila.

GARA 1 – la battaglia si è subito accesa e Lorenzo, alla fine, ha centrato un lusinghiero 9° posto.

GARA 2 – centrato da un altro concorrente, ha riportato danni elevati all’assale e al motore: dopo pochi metri ha dovuto alzare bandiera bianca.

GARA 3 – la manovra poco ortodossa di un avversario diretto lo ha messo ko quando era nel pieno della bagarre: a risentirne non solo il mezzo meccanico, ma anche la mano di Lorenzo, steccata.

LE PAROLE – Così il giovane pilota alessandrino: “Peccato per il risultato delle gare: i tempi erano buoni, ma sono rimasto coinvolto, mio malgrado, in contatti nei quali non avevo responsabilità. Queste purtroppo sono le gare e gli inconvenienti che capitano quando ci si trova a centro gruppo. Mi metto tutto alle spalle e penso al prossimo impegno”.

Lorenzo Sammartano