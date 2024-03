Ginnastica, Cuneo chiama Parigi: azzurri in gara per titolo italiano e pass olimpico. Biglietti scontati

Dopo il grande successo organizzativo delle Finali Nazionali Gold di ginnastica artistica femminile dello scorso autunno, la Cuneoginnastica torna ad ospitare un appuntamento cruciale per il calendario federale della ginnastica artistica. Il 5, 6 e 7 luglio, il Palazzetto dello Sport di Cuneo sarà teatro dei Campionati Italiani Assoluti, maschile e femminile, attesissimo evento che vedrà i migliori atleti italiani sfidarsi per il titolo nazionale assoluto, alla ricerca della convocazione olimpica per i Giochi di Parigi , in programma dal 26 luglio all’11 agosto.

L’organizzazione

La regia dei Campionati Italiani Assoluti di ginnastica artistica sarà affidata dalla Federazione Ginnastica d’Italia alla Cuneoginnastica che, guidata dal presidente Claudio Adinolfi, sostenuta dalle istituzioni locali e affiancata da tanti volontari, saprà regalare come sempre uno spettacolo indimenticabile ed entusiasmante per tutto il pubblico che accorrerà nella Provincia Granda per sostenere e acclamare i propri beniamini prima della partenza per la manifestazione a cinque cerchi.

Cuneo si trasformerà per 3 giorni nella Capitale italiana della grande ginnastica artistica. Un evento unico nel suo genere: l’ultimo grande trampolino di lancio in vista dei Giochi di Parigi. Uno show imperdibile.

Info

Fino al 31 marzo biglietti a prezzo speciale con la promozione Special Price con uno sconto del 30%: sul sito cuneoginnastica.it e al link http://www.cuneoginnastica.it/?page_id=6750 .

Dal 1° aprile biglietti in vendita a prezzo pieno.

Prezzi

Settore rosso non numerato – intero 10 euro+3 di prevendita – ridotto (10-14 anni) 7 euro+3 prev. – gratis (accompagnati) fino a 9 anni.

Settore verde numerato – intero 15 euro+3 euro di prevendita – ridotto (10-a4 anni) 10+3 – gratis (accompagnati) fino a 9 anni.

Sito: cuneoginnastica.it