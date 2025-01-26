Coppa Italia: Genoa-Empoli 3-1, grifoni agli ottavi con l’Atalanta

GENOVA (ITALPRESS) – Il Genoa vince in rimonta per 3-1 contro l’Empoli e si guadagna il passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia. Le marcature di Frendrup, Marcandalli ed Ekhator regalano il successo a Vieira che adesso attende di festeggiare anche in campionato (il suo Genoa non ha ancora vinto in Serie A): il momentaneo vantaggio per i toscani era stato siglato da Saporiti. Dopo un primo tempo equilibrato, la superiorità e la maggiore esperienza del Genoa emergono sulla distanza. A dicembre i ragazzi di Vieira sfideranno l’Atalanta di Juric al Gewiss Stadium. Lo scoppiettante, ma allo stesso tempo disordinato, avvio di partita certamente non sarà piaciuto ai due tecnici. Le due formazioni, infatti, si affrontano a viso aperto, lasciando però parecchi buchi in fase difensiva. Non mancano dunque nemmeno gli errori individuali: al 12′ l’Empoli segna l’1-0, grazie a una bella punizione di Saporiti, ma la barriera impostata da Leali non convince del tutto. Il vantaggio ospite dura appena tre minuti e ci pensa Frendrup a timbrare il pari su assist di Colombo: l’inserimento centrale in area del danese viene favorito dall’errore di lettura e di posizionamento di Ebuehi e di Obaretin.

Dopo l’iniziale ritmo tambureggiante, i due allenatori richiamano a un maggior ordine i due schieramenti. Le occasioni da gol comunque non mancano e al 18′ Moruzzi si presenta davanti alla porta e impegna Leali: al 32′, invece, da corner, Guarino impatta di testa e spedisce la sfera di poco a lato. Nella ripresa il Genoa fa valere sin da subito la differenza di categoria e prende definitivamente in mano le redini del gioco. La rete del sorpasso rossoblù è solo una questione di minuti e arriva al 56′, grazie al colpo di testa di Marcandalli: su cross di Stanciu, il neoentrato Venturino prolunga proprio per il difensore italiano che insacca da pochi passi. L’Empoli accusa anche una maggiore stanchezza fisica, faticando a rispondere colpo su colpo come nella prima frazione. Al 83′ Ekhator, da poco entrato, segna il definitivo 3-1, su assistenza di Thorsby dopo il rinvio sbilenco di Guarino. Nel prossimo turno ad attendere la formazione genoana ci sarà l’Atalanta.

