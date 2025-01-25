Sport

Tennis: debutto agevole per Sinner a Pechino, 6-2-6-2 a Cilic

Set 25, 2025

ROMA (ITALPRESS) – Esordio vincente e convincente per Jannik Sinner nel “China Open”, torneo Atp 500 in scena al “Beijing Olympic Green Tennis Center” di Pechino. Il giocatore azzurro, numero due del mondo e prima forza del seeding, lo scorso anno finalista nell’impianto cinese (campi in cemento) che ha ospitato il torneo olimpico del 2008, ha battuto al primo turno il croato Marin Cilic, 97 del ranking internazionale, col punteggio di 6-2 6-2. Agli ottavi di finale Sinner sfiderà il francese Terence Atmane, 68 della classifica Atp, proveniente dalle qualificazioni, vincitore al debutto contro la wild card cinese Zhizhen Zhang per 6-4 6-2.
“Ho cercato di giocare con molta concentrazione, come in tutti i primi turni. E’ stata una grande prestazione quella di oggi. Sono arrivato presto per adattarmi alle condizioni del campo e a quelle climatiche. Lui è un grande giocatore e sono felice di come l’ho affrontato”, ha commentato a caldo Sinner. “Il servizio? Ci lavoro tanto e ogni volta che batto ci penso molto. Spero che tutto diventi sempre più automatico. Sto cercando di mescolare le cose e le rotazioni il più possibile”, ha aggiunto l’azzurro.
