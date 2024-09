Medagliati olimpici al Quirinale, Ganeshamoorthy: “Non penso a Los Angeles, 4 anni sono lunghi”

ROMA (ITALPRESS) – “Ero abituato al nulla, trovarsi tutti questi microfoni è un po’ disarmante. I prossimi quattro anni in vista di Los Angeles? Non ci penso, sono lunghi per me. Ora penserò a una casa: prima le cose importanti, poi magari dopo penserò alla macchina”. Lo ha detto Rigivan Ganeshamoorthy a margine della cerimonia di restituzione della bandiera degli atleti italiani di ritorno dai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 al Quirinale.

xi2/srp/mrv/red

(ITALPRESS).

Navigazione articoli