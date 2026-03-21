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Canottaggio: Galtarossa nuovo presidente federale con l’85% dei voti

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Mar 21, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Voglio considerare questo riconoscimento come un attestato di stima verso la mia figura ma soprattutto verso il lavoro messo in campo dalla fine del 2024. Ovviamente avremmo voluto continuare con Davide Tizzano alla nostra guida, ma purtroppo gli eventi non ce lo hanno permesso. Abbiamo dimostrato quella prontezza ed elasticità per cercare di trovare una soluzione che garantisse la prosecuzione delle idee e dei progetti che stavamo mettendo in campo per il bene del canottaggio italiano”. Lo ha detto il nuovo presidente della Federazione Italiana Canottaggio, Rossano Galtarossa dopo essere stato eletto con l’85% dei voti (224 preferenze) nell’assemblea elettiva che si è tenuta al Salone d’Onore del Coni. L’assemblea si è resa necessaria per scegliere il successore di Tizzano, scomparso lo scorso 29 dicembre e ricordato con un minuto di silenzio all’inizio
dell’assemblea.

mec/gm/mca3

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