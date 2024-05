Finisce 1-1 tra Juve Next Gen e Carrarese, verdetto rinviato alla gara di ritorno

Verdetto rimandata a sabato prossimo a Carrara, dove la Next Gen sarà obbligata a vincere. Perché l’1-1 del Moccagatta regala ai toscani il vantaggio della posizione in classifica, quindi 2 risultati su 3. Ma la cosa sembra non preoccupare i bianconeri che, proprio in trasferta, hanno segnato 3 gol sia a Pescara che a Caserta.

La partita è stata bella e divertente, con grande intensità e ritmo sempre alto. Le due squadre, apparse in buona condizione fisica, hanno provato a vincere interpretando i momenti della gara, ma sempre provando a giocare, sia che ci fosse da palleggiare che da verticalizzare.

Al 20′ il vantaggio Juve con una bellissima azione: Nonge pesca in profondità Comenencia sulla destra, cross basso per Savona che di destro segna il suo 2° gol stagionale: 1-0. Nella ripresa al 51′ Rouhi si divora il raddoppio a tu per tu col portiere Bleve, poi gli ospiti prendono campo e fanno soffrire la Juve. La girandola dei cambi contribuisce a tenere alto il ritmo della partita, la Carrarese spinge ma non tira in porta. Ci pensa al 71′ il centrocampista Capezzi con un gran destro all’incrocio da 35 metri, imparabile per il portiere: 1-1 e 1° gol per lui in stagione.

Note a margine

Da segnalare in tribuna la presenza dell’ex allenatore Mario Beretta al fianco di Daniele Bonera, tecnico della prossima U23 del Milan che la stagione ventura giocherà in Lega Pro.

La partita ha rischiato di non essere giocata. I gravi problemi finanziari che gravano sulla retrocessa Alessandria, che gestisce lo stadio, hanno creato incertezza fino al primo pomeriggio, quando la buona volontà dei dipendenti della società grigia, dello ‘Stadium manager’ e di un dirigente hanno fermato il blocco delle forniture di servizi non pagati. La dirigenza juventina è al corrente di tutto e ha già pronta l’alternativa per la prossima stagione: Biella, dove già gioca la formazione femminile.