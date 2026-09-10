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FIGC, il presidente Malagò: “Tesseramento? Caso strano valga solo ad personam”

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Set 10, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Caso tesseramento? Ha dell’incredibile, non è un cavillo ma è semplicemente una dinamica interpretativa e il caso strano è che valga solo ad personam”. Lo ha detto il presidente Figc, Giovanni Malagò, a margine del suo intervento agli “Stati Generali degli Eventi” a Roma. “Se mi aspettavo tutto questo? Onestamente mi aspettavo che dopo la prima, la seconda, la terza volta a un certo punto ci si fermasse. Per certi versi c’è una affettuosa ossessione, ma fa parte della vita. Io sono molto sereno”. E poi ancora su questi primi mesi alla presidenza della Federcalcio: “Siamo abituati alle difficoltà da sempre, ma ci sono state cose anche importanti e belle in questi 2 mesi. Nella squadra tecnica vedo entusiasmo e complicità, tante sinergie tra Ranieri, Zola e Mancini, poi vediamo in campo cosa succederà”.
mec/glb/gtr

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