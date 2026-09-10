Trapani: nascondeva in casa 19 panetti di hashish e una pistola, arrestato





TRAPANI (ITALPRESS) – Nascondeva in casa 19 panetti di hashish e una pistola. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri di Erice, che hanno arrestato un uomo. Nel corso di una mirata perquisizione domiciliare, presso l’abitazione dell’indagato a Erice Casa Santa, nel Trapanese, i militari hanno trovato 19 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 2 chili che l’uomo teneva in frigorifero, oltre ad un bilancino di precisione, denaro contante, un coltello e alcune dosi racchiuse in cellophane custoditi su un mobiletto vicino la porta d’ingresso dell’abitazione e ad una pistola a salve alla quale era stato rimosso il tappo rosso identificativo. L’uomo è stato accompangato in carcere. vbo/gtr