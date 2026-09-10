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PNRR, il ministro Foti: “Risultati su efficientamento case popolari oltre aspettative”

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Set 10, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “I risultati sulla riqualificazione energetica dell’edilizia popolare sono decisamente superiori ad ogni nostra aspettativa. Si tratta di una misura pensata in occasione dell’ultima revisione del PNRR. Era un po’ una scommessa, perché non era facile, ma è stato un progetto che ha mobilitato 1,581 miliardi”. Così Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, in occasione della conferenza stampa sulla Riqualificazione energetica dell’edilizia popolare con il PNRR.
(ITALPRESS).
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