La Juventus Next Gen si è dovuta inchinare ad una squadra più forte. Almeno oggi. Ma anche secondo la classifica, visto che la Feralpisalò è in testa (65 punti) con +5 sulla Pro Sesto e +6 sul Pordenone. A 3 giornate dalla fine potrebbe ottenere la promozione in anticipo: se sabato in casa battesse la Triestina e la Pro Sesto pareggiasse, sarebbe in serie B, rendendo di fatto inutile lo scontro diretto dell’ultimo turno. Più semplice il conteggio con il Pordenone, in svantaggio negli scontri diretti: se la capolista fa 3 punti con la Triestina, i friulani sono tagliati fuori dal discorso promozione diretta.

Quanto alla Juve (una sola vittoria nelle ultime 5) la classifica dice 12° posto con 46 punti e playoff lontani solo 2 lunghezze. Si può fare, certo, ma l’obiettivo principale della stagione pare essere la Coppa Italia serie C, con la gara di ritorno da giocare a Vicenza martedì 11 aprile (20.30), dopo l’1-2 dello Stadium.

La partita

La squadra di Vecchi vista oggi ha giocato un primo tempo meraviglioso: dominio totale, 3 gol molto belli e gara chiusa dopo mezzora. Una superiorità schiacciante, con l’imprendibile Siligardi a farla da padrone.: il mancino ex-Livorno e Parma ha ‘marchiato’ la partita prima con un gran sinistro da 25 metri (10° gol in stagione) e poi pennellando un assist. Un giocatore, Siligardi, che in campo non ha una posizione fissa, va dove vuole e fa quello che vuole, confondendo gli avversari.

La Juve Next Gen, confusa e spaesata nella prima frazione, nella ripresa ha mostrato un altro piglio con i 3 cambi operato da Brambilla. Atteggiamento sfrontato, attacchi pancia a terra, 4 angoli nei primi 10′ e il gol della speranza. Poi l‘espulsione, forse affrettata, di Compagnon ha spento l’ardore bianconero e la Feralpisalò ha chiuso gestendo la gara e sbagliando molti gol in contropiede.

Gli episodi

12′ pt – Carraro ci prova dalla distanza, il tiro è centrale ma Daffara non la tiene e la ferma sulla riga di porta.

ci prova dalla distanza, il tiro è centrale ma non la tiene e la ferma sulla riga di porta. 13′ pt – Siligardi prende palla sulla trequarti, fa qualche passo e spara col mancino nell’angolo sinistro di Daffara: 0-1 .

prende palla sulla trequarti, fa qualche passo e spara col mancino nell’angolo sinistro di Daffara: . 18′ pt – sempre Siligardi padrone della palla, da destra disegna l’assist per la testa di Guerra che fa 0-2 .

sempre padrone della palla, da destra disegna l’assist per la testa di che fa . 30′ pt – bella azione palla-a-terra degli ospiti, l’ex-grigio Palazzi la mette al limite, finta di Guerra e gran destro del capitano Carraro : 0-3 .

bella azione palla-a-terra degli ospiti, l’ex-grigio la mette al limite, finta di e gran destro del capitano : . 45′ pt – dribbling e tiro mancino di Butic , Daffara si allunga e para.

dribbling e tiro mancino di , si allunga e para. 9′ st – gran tiro di Sekulov , Pizzignacco respinge ma Huijsen è lì, pronto, a fare tap-in: 1-3 .

gran tiro di , respinge ma è lì, pronto, a fare tap-in: . 17′ st – cross di Carraro , testa di Pilati e paratona di Daffara , poi Butic col sinistro sfiora il palo destro della Juve.

cross di , testa di e paratona di , poi col sinistro sfiora il palo destro della Juve. 21′ st – destro di Palazzi , centrale e parato.

– destro di , centrale e parato. 22′ st – Compagnon , uno dei nuovi entrati, entra a gamba alta su Panico e l’arbitro estrae subito il rosso . Espulso, Juve in 10.

, uno dei nuovi entrati, entra a gamba alta su e l’arbitro estrae subito il . 35′ st – doppia parata di Daffara su Di Molfetta e Carraro .

doppia parata di su e . 37′ st – ancora il portiere bianconero protagonista su Guerra. Daffara il migliore dei suoi.