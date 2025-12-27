Sport Video

Sci: Federica Brignone si allena a Courmayeur in vista delle Olimpiadi

Di

Dic 27, 2025


COURMAYEUR (ITALPRESS) – Federica Brignone in pista a Courmayeur. La campionessa azzurra è tornata ad allenarsi in gigante come mostra un video pubblicato da Fisi Tv. La valdostana sta portando avanti a grandi passi il suo programma di recupero dopo il grave infortunio successivo alla caduta durante gli Assoluti dello scorso 3 aprile con frattura del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra. L’obiettivo è quello di presentarsi in forma alle Olimpiadi di Milano-Cortina che, tra l’altro, la vedranno come protagonista anche nella veste di portabandiera azzurra.

ari/mca2
Fonte video: Fisi Tv

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Video

Crosetto, le immagini degli incontri in Bosnia la vigilia di Natale

Dic 26, 2025
Salute & Scienza Video

Colite ulcerosa, nuove opzioni terapeutiche

Dic 26, 2025
Salute & Scienza Video

Italia: crescono le infezioni sessualmente trasmesse

Dic 26, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Cina, approvata modifica della legge sull’aviazione civile

Dic 27, 2025
TOP NEWS

Parma-Fiorentina 1-0, Sorensen decide lo scontro salvezza del Tardini

Dic 27, 2025
IN EVIDENZA

Terrorismo, Pifferi “Indagine ‘Domino’ valorizza l’imponente inchiesta”

Dic 27, 2025
IN EVIDENZA

Finanziamenti ad Hamas per 7 mln attraverso associazioni, nove arresti

Dic 27, 2025