Europei di scherma, il presidente federale Mazzone: “A Genova una bella figura”

Lo ha detto il presidente della Federscherma, Luigi Mazzone, a margine della conferenza stampa in cui è stato tracciato il bilancio degli Europei di Genova.

“E’ andata bene in termini organizzativi. La doppia diretta tv l’abbiamo voluta fortemente come Federscherma, non può essere che viviamo di visibilità ogni quattro anni per le Olimpiadi, è inaccettabile tutto questo. Abbiamo atleti che sono begli esempi da proporre, attraverso le loro storie potremo far crescere la scherma”.“A Genova è andata bene, la location è fantastica, è andato veramente tutto benissimo. Dopo i Mondiali di Milano del 2023, oggi abbiamo fatto una gran bella figura a livello di Italia. Senza nulla togliere al calcio, perché non possiamo avere 400-500.000 tesserati in Italia? Prima di far uscire fuori nuovi sport, scopriamo la scherma.gm/mca1

(Fonte video: Federscherma)