EdiliziAcrobatica per lo sport: rinnovata la partnership con Alessandria Volley

EdiliziAcrobatica S.p.A, azienda leader nel settore delle ristrutturazioni in esterna con sedi in Italia, Francia, Spagna, Principato di Monaco, Emirati Arabi, Arabia Saudita e Kuwait, recente protagonista di un re-branding che la sta portando ad essere nota nel mondo come ACROBATICA, è felice di annunciare di avere rinnovato anche per il 2024 la sponsorship di Alessandria Volley, squadra che lo scorso anno è stata protagonista di uno straordinario campionato che le ha regalato la promozione in serie B2.

A celebrare questa rinnovata alleanza, Alessandria Volley da questa stagione prenderà il nome di A.S. Acrobatica Alessandria Volley, e tutte le 300 atlete e i 18 allenatori avranno sulle divise il nuovo logo dell’azienda.

Acrobatica non è certo nuova a sponsorizzazioni sportive: è infatti backsponsor di maglia del Torino FC, main sponsor della squadra femminile di calcio della società, sponsor della tennista Martina Trevisan (già n.18 del ranking mondiale) e, di recente, ha dato vita al progetto Acrobatica Sailing Team che vedrà il velista Alberto Riva partecipare con un innovativo Class 40 alle più importanti regate del mondo.

Le parole

Spiega Anna Marras, CEO di EdiliziAcrobatica S.p.A.: “Crediamo fermamente nel valore dello sport e del gioco di squadra che consentono alle persone di tirare fuori il loro potenziale collaborando per il raggiungimento di un risultato comune. Questo è anche ciò che in Acrobatica facciamo ogni giorno, con l’obiettivo comune di trasformare la cultura dell’edilizia nel mondo”.

Così Andrea La Rosa, presidente di Alessandria Volley: “Per noi è un grande onore essere sostenuti, nel nostro percorso sportivo, da una Società dal respiro internazionale come EdiliziAcrobatica, che fa dei valori dello sport elementi portanti del proprio messaggio sociale e lavorativo nel mondo. La nostra missione è oggi, come sarà domani, quella di esserne degni”.

