La penultima giornata di campionato, con le partite giocate tutte alla stessa ora, ha portato qualche risultato strano, come spesso succede. Quello di Legnago-Alessandria è l’unico 0-0: il punto serve ai veneti per consolidare la posizione playoff e niente ai grigi che sono già retrocessi.

Però, sui titoli di coda del campionato, appare un buon segnale sulla professionalità dei giocatori. Magari non tutti allo stesso modo, però il metodo adottato dal tecnico Binotto pare aver funzionato: giocare per sè stessi, mettendosi in mostra per il futuro.

E la gara è stata giocata alla pari dalle squadre in campo: nessun gol e 2 pali per parte. Segno che anche i retrocessi grigi hanno attaccato e sono andati vicini al gol, merce rarissima in questa stagione.

Fra i pali si è rivisto Farroni, accantonato da Banchini, autore di un paio di buoni interventi, mentre tra i 4 ‘Primavera’ convocati, solo uno ha toccato il campo esordendo al 91′ in serie C: Simone Molinaro, il figlio del presidente.