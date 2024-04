Tre giornate dedicate all’Agnolotto e al Raviolo. Questa l’iniziativa della San Giorgio 2024 in occasione del Compleanno di Alessandria (3 maggio) .

La versione Enogastronomica della San Giorgio 2024 ha concordato con 31 ristoranti della zona un menù degustazione a 35,oo euro, con piena libertà di ispirazione, secondo lo schema antipasto-primo-secondo-dolce-acqua e vino compresi (1 bottiglia ogni 4 commensali). Ovviamente i primi saranno agnolotti o ravioli e il vino rigorosamente della zona.

Gli appuntamenti

Da venerdì 3 a domenica 5 maggio, in piazzetta della Lega, sarà allestito uno spazio dibattiti con le associazioni di agricoltori CIA, Coldiretti e Confagricoltura, con convegni a tema, tavoli di lavoro, “show cooking”, seguendo la filiera dal grano al piatto, avendo sempre come soggetti Agnolotto e Raviolo. Organizza Alexala.

I 31 ristoranti

LA PROSCIUTTERIA – via Piacenza 48; ANTICO CAPPELVERDE – via San Pio V 26; RISTORANTE INTERNO – via Alessandro III 75; L’ARCIMBOLDO – via Legnano 2; GALLO D’ORO – via Chenna 44; NAPOLEON – via Rattazzi 11; ANTICA CASA RAVA – largo Catania 12;

AI DUE STORTI – via Milano 73; HOP MANGIARE DI BIRRA – via Arnaldo da Brescia 2; MARCONI BISTROT – piazza Marconi 39; RISTORANTE DA DIEGO – Galleria Guerci; RISTORANTE DE PALMA – via Savona 10; OSTERIA DEL VINACCIOLO – via Piacenza 44;

IL MOSCARDO – via Volturno 20; BISTROT CAVOUR – via Cavour 32; OSTERIA DELLA LUNA IN BRODO – via Legnano 12;

RAVIOL HOUSE – galleria Guerci; ENOTECA RETROGUSTO – via Santa Maria di Castello 7; LE PETIT CAFÈ – via Dei Martiri 23;

FAVORITE! – via Inviziati 18; RISTORANTE IL VICOLETTO – via Cremona 1; ARTERIA – via Vescovado 18;

ROVIDA SIGNORELLI – piazza Garibaldi 23; RATAFIÀ – via Lodi 19; BAR SPORT DI LOBBI – via Passalacqua 34 – Lobbi;

MELCHIONNI CAFÈ – via Chenna 18; MEZZOLITRO ENOTECA – corso Monferrato 49; RISTORANTE SPINACORONA – via Rossini 43;

IL PALADINO – via Wagner 17; IL PORFIDO – via Parma 4; ANDANDO E STANDO – via Bissati 14.