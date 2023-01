Domani l’Alessandria Volley sarà impegnata nella ‘Final Four’ della Coppa Piemonte di serie C

In questo weekend giornata di riposo per la serie C femminile, ma non per Alessandria Volley che domani, 29 gennaio sarà impegnata nelle Final Four della Coppa Piemonte FIPAV . Le partite si vedranno in diretta sulla pagina Facebook dell’Alessandria volley.

Il programma di coppa

ore 10.45 Palaser di Santena, semifinale – Alessandria-Venaria

Palaser di Santena, – ore 10.45 PalaWojtila di Cambiano, semifinale – Lilliput-Chieri

PalaWojtila di Cambiano, ore 18,00 Palafenera di Chieri, finale tra le 2 vincenti .

Il prossimo turno in campionato

Il prossimo impegno sarà casalingo per la formazione dell’Alessandria Volley: nella 1^ giornata di ritorno del campionato di serie C femminile, sabato 4 febbraio al PalaCima alle 20.30, l’avversario sarà Issa Novara.