A questa fase partecipano le 28 vincitrici del primo turno più le 4 che hanno partecipato alla Coppa Italia maggiore. Le squadre sono suddivise in 4 gruppi costituiti da 8 squadre e si affrontano in gare di sola andata, con eventuali supplementari e rigori. Le squadre vincitrici vengono ammesse agli ottavi di finale (28-29-30 novembre), poi si giocheranno i quarti di finale (12-13-14 dicembre), sempre in gara secca, poi nel 2024 andata e ritorno per semifinali (24 gennaio – 28 febbraio) e finale (19 marzo – 2 aprile).

La Juventus Next Gen sarà impegnata al Moccagatta oggi alle 14 contro la Torres (Gemelli-Tagliaferri-Cavalli-Nuzzo).

La vincente giocherà in trasferta contro la vincente di Spal-Lucchese.

L’Alessandria giocherà stasera alle 18.30 allo stadio comunale di Chiavari contro la Virtus Entella (Diop-Rignanese-Nechita-Picardi).

Chi vincerà ospiterà la vincente di Novara-Pontedera.