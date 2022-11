Coppa Italia serie C, 2° turno: mercoledì Alessandria e Juventus Next Gen impegnate fuori casa

A questa fase partecipano le 28 vincitrici del primo turno più le 4 che hanno partecipato alla Coppa Italia maggiore. Le squadre sono suddivise in 4 gruppi costituiti da 8 squadre e si affrontano in gare di sola andata. Le squadre vincitrici vengono ammesse alla fase finale che prevede gli ottavi di finale il 15-16-17 novembre, i quarti di finale il 7 dicembre, sempre in gara secca, le semifinali e la finale con andata/ritorno tra gennaio e aprile 2023.

Alessandria e Juventus Next Gen sono inserite nel gruppo A e giocheranno entrambe mercoledì 2 novembre lontano dal ‘Moccagatta’.

LE SFIDE

FERALPISALO’-JUVENTUS NEXT GEN (14.30) – Salodiani al 5° posto nel girone A con 19 punti, contro il 14° dei torinesi a quota 13.

La squadra di Vecchi arriva dal pesante 1-4 subìto dal Renate mentre quella di Brambilla ha pareggiato 1-1 sul campo dell’Albinoleffe.

Ma in coppa è un’altra storia, sia per il turn-over che per la gara secca con supplementari e rigori. La vincente giocherà in trasferta con la vincente di Piacenza-Sangiuliano City.

Arbitro Carlo Rinaldi (Bassano del Grappa); assistenti Davide Fedele (LE) / Davide Rignanese (RN); IV ufficiale Marco Schmid (Rovereto).

PRO PATRIA-ALESSANDRIA (18.00) – Al contrario della sfida precedente, qui le due squadre giocano il campionato in 2 gironi diversi: i lombardi di Vargas sono all’11° posto del girone A con 15 punti, i piemontesi di Rebuffi nel girone B occupano il 17° posto a quota 8.

Entrambe sono reduci da una sconfitta: 1-2 dei bustocchi a Sesto, 0-1 dei mandrogni con la Recanatese.

Ma anche qui le differenze potrebbero essere appiattite dai cambi di formazione e dalla formula del torneo. La vincente giocherà in casa con la vincente di Mantova-Renate.

Arbitro Matteo Canci (Carrara); assistenti Massimiliano Starnini (VT) / Michele Rispoli (Locri); IV ufficiale Pietro Campazzo (GE).