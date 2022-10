La Fondazione CRAL e la stagione di concerti sugli “Organi storici della provincia di Alessandria”

Si avvia alla conclusione la 43^ “Stagione internazionale dei concerti sugli organi storici della provincia di Alessandria”, organizzata dagli “Amici dell’Organo”. I concerti si distinguono per la professionalità e l’alto livello degli artisti nonché per il pregio e l’assoluta originalità dei brani scelti al punto che sono previste esecuzioni in prima assoluta.

GLI EVENTI

Dopo l’appuntamento di sabato 22 ottobre a Casale Monferrato, nella Chiesa di Sant’Antonio, dove il “Genova Vocal Ensemble”, diretto da Roberta Paraninfo con Alberto Do all’organo, diede vita al concerto “Pro festo innocentium” basato su brani di Johann Michael Haydn (1737-1806), fratello del più conosciuto Franz Joseph, il programma prevede un doppio appuntamento per mercoledì 9 novembre ad Alessandria (ore 18), nell’ Auditorium del Conservatorio “A. Vivaldi”, e per giovedì 10 novembre a Tortona (ore 21), presso il Teatro Comunale.

La grande novità rispetto alle scorse edizioni sarà una prima esecuzione assoluta per la prima volta all’interno del Festival: in occasione del bicentenario della nascita di César Franck, i musicisti toscani Antonio Galanti ed Andrea Vannucchi proporranno una trascrizione per pianoforte a quattro mani di tutti i più noti brani organistici, effettuata quando Franck era ancora in vita e recentissimamente ritrovata a Parigi. Questo consentirà di portare in qualche modo il repertorio organistico anche in spazi insoliti come i teatri.

LE PAROLE

“La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria – afferma il presidente, notaio Luciano Mariano – ha inserito, anche quest’anno, la “Stagione concertistica sugli organi della provincia” tra i progetti propri da sostenere e promuovere, per il significato culturale dell’iniziativa che permette di portare eventi di grande pregio in quindici località dell’alessandrino restituendo vita a tanti organi storici ancora funzionanti nelle nostre chiese e inaugurando strumenti recentemente restaurati come il settecentesco strumento di Liborio Grisanti a Castelspina e il più recente “Bianchi Allievi” a Capriata d’Orba. Grande merito va alla presidente dell’associazione, Letizia Romiti per l’impegno con cui da anni coniuga la ricerca della buona musica con le bellezze architettoniche del territorio, rivitalizzando i tesori dei piccoli comuni che meritano tutta l’attenzione del pubblico”.