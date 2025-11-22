Sport

Tennis, Coppa Davis: Spagna-Germania 2-1, sarà finale contro l’Italia

Di

Nov 22, 2025

BOLOGNA (ITALPRESS) – Sarà la Spagna a sfidare domani l’Italia nella finale della Coppa Davis 2025 sul cemento indoor di Bologna. La squadra iberica ha battuto la Germania grazie al successo nel doppio, dopo l’1-1 dei singolari: Marcel Granollers e Pedro Martinez hanno superato in tre set Kevin Krawietz e Tim Puetz col punteggio di 6-2 3-6 6-3.

Gli spagnoli fanno subito la voce grossa: si portano sul 4-0, poi cancellano le due palle break (5-1) che avrebbero riaperto la contesa e vanno a chiudere sul 6-2 in poco più di mezz’ora. La reazione di Krawietz e Puetz è immediata: c’è un solo break nel secondo set e porta la firma dei tedeschi. Nel terzo però c’è un’altra svolta di marca spagnola con il break a zero nel quarto game (3-1). La Spagna si difende ai vantaggi (4-1). Granollers e Martinez cancellano con un ace la palla break sul 5-3 e sempre con la prima si guadagnano il match point che porta alla chiusura della sfida.

Questi i risultati dei singolari: Pablo Carreno Busta (Esp) b. Jan-Lennard Struff (Ger) 6-4 7-6 (6); Alexander Zverev (Ger) b. Jaume Munar (Esp) 7-6 (2) 7-6 (5).

Sarà Italia-Spagna a Bologna, domani, per la conquista dell’Insalatiera. Le due Nazionali dei primi due tennisti al mondo, anche se prive dei rispettivi big, Alcaraz (oltre a Davidovich Fokina) da una parte e Sinner (oltre a Musetti) dall’altra, si contenderanno l’ambito trofeo.

Per gli azzurri di Filippo Volandri, in caso di successo, sarebbe uno storico tris, dopo i successi del 2023 e dello scorso anno.

– foto Image –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Calcio Sport

Serie A: tris Roma alla Cremonese, giallorossi sempre in vetta

Nov 23, 2025
Motori Sport

Formula Uno: a Las Vegas squalificati Norris e Piastri, Leclerc diventa 4°

Nov 23, 2025
Motori Sport

Formula Uno: a Las Vegas vince Verstappen davanti a Norris, 6° Leclerc

Nov 23, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Italia nella leggenda, la Coppa Davis è azzurra per il terzo anno di fila

Nov 23, 2025
TOP NEWS

Lazio batte Lecce 2-0, decidono Guendouzi e Noslin

Nov 23, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Lunedì 24 novembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Nov 23, 2025 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Cina, premier Li promette alle aziende italiane maggiore accesso al mercato

Nov 23, 2025