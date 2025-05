Tennis: Cobolli batte Rublev e vince l’Atp 500 di Amburgo

AMBURGO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Flavio Cobolli ci ha preso gusto e conquista il secondo titolo in carriera. Il 23enne romano d’adozione, numero 35 del mondo, si impone nella finale del “Bitpanda Hamburg Open”, Atp 500 con montepremi totale pari a 2.158.560 euro che si è concluso oggi sulla terra rossa del “Rothenbaum Tennis Stadium” di Amburgo, in Germania: 6-2 6-4 il punteggio con cui ha regolato in un’ora e 29 minuti di gioco l’ex Top Ten e oggi numero 17 Atp Andrey Rublev, terza testa di serie del torneo. “Il match più bello della mia vita, ho giocato in maniera incredibile, sono orgoglioso di me stesso – esulta l’azzurro, da lunedì al 26° posto nella classifica Atp – Ho trascorso momenti brutti in questa stagione, non riesco a descrivere la felicità che provo”.

Alla seconda finale stagionale dopo quella vinta a Bucarest (la terza in carriera e la seconda in un Atp 500 dopo quella persa la scorsa estate a Washington), Cobolli diventa il quarto italiano a vincere il torneo di Amburgo dopo Paolo Bertolucci (1977), Fabio Fognini (2013) e Lorenzo Musetti (2022).

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).