Ritorno playoff: Casertana favorita, Juve Next Gen obbligata a vincere con 2 gol di scarto

In campo stasera alle 20.30 allo stadio ‘Pinto’ di Caserta.

Niente supplementari e rigori in caso di parità. Casertana multata di 2.250 euro, ma felice per la vittoria al ‘Moccagatta’. Cumulate le due sanzioni: 2.000 € per aver causato il ritardo dell’inizio della gara di 2 minuti, e 250 per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori (lancio bottiglietta piena nel recinto di gioco).

La baby-Juventus perde Nonge, squalificato, e per passare il turno dovrà vincere con 2 gol di scarto. Se dovesse vincere con 1 solo gol di scarto, la Casertana andrebbe avanti perché testa di serie, come tutte le squadre che giocano il ritorno in casa. Come disse Brambilla nel post-gara di martedì “non è finita. Abbiamo dimostrato di saper vincere fuori casa contro squadre importanti e ce la giocheremo … non andremo all’arrembaggio ma dovremo approcciare bene la gara, migliorando il rendimento negli ultimi 20 metri, dove abbiamo sbagliato troppo”.

Squadre

CASERTANA – Ha chiuso la regular season al 4° posto del girone C con 65 punti (17 vinte, 14 pari, 7 perse, gol 51-38). Nei playoff ha fatto 0-0 in casa col Cerignola, passando per la miglior classifica, e vinto 1-0 ad Alessandria. Il tecnico Vincenzo Cangelosi (60) ha giocata l’andata con il 4-3-3. Migliori marcatori Curcio (16), Montalto (12).



JUVENTUS NEXT GEN – Ha chiuso la regular season al 7° posto del girone A con 54 punti (15 vinte, 9 pari, 14 perse, gol 50-44). Nei playoff ha battuto 2-0 l'Arezzo e 3-1 il Pescara, perdendo poi 1-0 in casa con la Casertana . Il tecnico Massimo Brambilla (51) nella gara di andata ha scelto il 3-4-2-1. Tolta una giornata di squalifica a Pedro dopo il ricorso della società. Squalificati Pedro (1), Nonge (1). Migliori marcatori Guerra (16), Sekulov e Cerri (6).

Precedenti

Solo la partita di andata: vinse la Casertana 1-0 (92′ Curcio).

Giudici di gara

Arbitro: Andrea Zanotti (RN)

Assistenti: Davide Santarossa (PN) – Mattia Morotti (BG)

4° ufficiale: Daniele Virgilio (TP)

VAR: Ivano Pezzuto (LE)

AVAR: Livio Marinelli (Tivoli)

Precedenti dell’arbitro

Sono 2, solo con i bianconeri: Pro Vercelli-JUV 2-0, Virtus Verona-JUV 1-1. Il sig. Zanotti, al 3° anno in serie C, ha diretto 40 gare in categoria.