Campionati Mondiali di tiro alla fune: per l’Italia un quarto e un sesto posto, più un bronzo nell’U23

Si è conclusa tra gli applausi l’esperienza ai recenti Campionati mondiali indoor di tiro alla fune svoltisi a Belfast, in Irlanda del Nord, per i portacolori della Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali. Gli atleti azzurri hanno infatti collezionato buonissimi risultati ottenendo un 4° posto assoluto nella categoria dei club 580 kg misti senior, un 6° posto nel girone assegnato al team di casa nostra per la categoria 600 kg. Ma soprattutto l’atleta Michele Paradiso, marchigiano in prestito al club basco Sokatira, è arrivato addirittura 3°, conquistando la medaglia di bronzo nell’under 23 categoria 560 kg.

La delegazione azzurra

Era guidata dal coach Matteo Spaziale di Morbegno (SO), dal presidente della specialità Fabio Marongiu, dal responsabile della Nazionale indoor, Alfredo Dalle Luche, dal responsabile del team del tiro alla fune indoor, Matteo Capeccia, dal collaboratore tecnico Devis Pennesi e con la segretaria di specialità, Stefania Pessotto.

Questi i nomi degli atleti italiani ai Mondiali di Belfast: i lombardi Carlo Bertarini, Davide Bottani, Rudy Quaini e Matteo Ronconi di Sondrio, i marchigiani Rossano Biondi, Michele Paradiso, Devis Pennesi, Alex Petrini ed Alessandro Quinzi di Fermo, i toscani Angela D’Angelo, Sophia Gabsi, Chiara Moriconi, William Palmierini e Luna Bonuccelli di Lucca, i piemontesi Federico Marongiu e Claudia Perino di Torino.