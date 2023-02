Le Grigie non riescono a scrollarsi di dosso le difficoltà e contro il Torino le forze son venute meno proprio vicino al pareggio. Prestazione a 2 facce, col 1° tempo in balìa delle granata e sotto di 3 gol, e il 2° all’insegna della riscossa. Ma non è bastato: le reti di Garavelli e Biasotti hanno ridotto lo svantaggio e nulla più.

La partita

Il Torino, arrembante e sempre primo sulla palla, è andato a a segno con Camporelli, Capello e Abu Toma su rigore. Si rischiava la goleada, ma la rete di Garavelli prima dell’intervallo ha ridato fiato alle speranza alessandrine.

Nella ripresa le torelle hanno cercato la gestione del risultato, ma l’aggressività delle ospiti ha riaperto la gara, portando alla rete di Biasotti. Le ultime occasioni sono delle grigio-nere, ma la mira sballata non ha aiutato a trovare il pareggio.

Le parole

Così il tecnico alessandrino a fine gara: “Buona risposta nella ripresa, peccato aver buttato via 45 minuti. Abbiamo delle conferme, ma dobbiamo ritrovare la condizione e la fiducia. Lavoreremo e cercheremo di tirarci su il prima possibile”.

La classifica

Torino Women 22; Bulé Bellinzago 21; ACF AL 19; Novara W 18; Acc. Pro Vercelli 12; Cit Turin 9; Pianezza 3; Novara 0.