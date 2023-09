Calcio femminile: il campionato inizia male per l’Alessandria, battuta 6-3 dal Bulé Belinzago

Brutto inizio dell’Alessandria Calcio Femminile nel campionato di Eccellenza. La squadra affidata al duo Tosi-Valeri ha combattuto per tutta la partita, ma ha pagato le assenze e l’inesperienza di alcuni elementi, perdendo 6-3.

Il Bulè Bellinzago ha dominato il primo tempo, giocando in velocità e segnando 3 volte con Veronese, Curatitoli e Segalini.

Nella ripresa le grigie si sono sistemate meglio in campo cercando la rimonta, ma le novaresi non hanno mollato mantenendo inalterato il vantaggio. E il secondo tempo si è chiuso con un parziale di 3-3, grazie alle segnature di Veronese, Curatitoli e Franco per le padrone di casa e alla tripletta di Martina Biasotti, brava a replicare il tris dello scorso torneo contro led medesime avversarie.

Così l’allenatore Tosi a fine gara: “Il Bulè è stato più concreto di noi. La nostra prestazione non è assolutamente da buttare, ma dobbiamo prendere da questa sconfitta tutte le cose buone e replicarle, lavorando sugli errori. Sono convinto che con tanta applicazione tutta la squadra potrà dimenticare questa partita ed ottenere i risultati che tutti, in questo momento, si aspettano”.

Risultati e classifica

Bulè Bellinzago-Acf Alessandria 6-3; Academy Pro Vercelli-Accademia Torino 1-3; Torino Women-Union Novara 8-1; Novese CF-Biellese 0-4; riposa Caselle Calcio.

Torino W, Biellese, Bulé, Accademia To 3 punti; Caselle, Vercelli, ACF Alessandria, Novese, Novara 0 punti.