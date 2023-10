Calcio Femminile Eccellenza: l’ACF vince 1-0 a Caselle con un gol contestato di Biasotti

Nella terza giornata del Campionato di Eccellenza Femminile, l’ACF Alessandria ha ottenuto una vittoria cruciale in trasferta contro il Caselle. La partita è stata decisa da un gol di Martina Biasotti all’80’, contestato da avversarie e pubblico. L’atmosfera allo stadio era carica di emozioni prima del fischio d’inizio: le due squadre si sono unite in una foto di gruppo per testimoniare la lotta al razzismo e per mostrare grande vicinanza ad Awa Sylla, insultata da un’avversaria nel turno precedente.

La partita

Molto combattuta fin dall’inizio, con entrambe le squadre che hanno cercato di prendere il controllo del gioco. Tuttavia, nonostante il dominio nel possesso palla, le Grigie hanno faticato a creare le opportunità da rete, fermate dalla solida difesa del Caselle. La svolta al minuto 80, quando Martina Biasotti ha trovato il gol con un tiro preciso. Ma le padrone di casa hanno contestato la rete, convinte che il pallone fosse uscito nell’azione che ha portato al gol. L’arbitro ha comunque convalidato. Dopo le proteste il Caselle Calcio ha cercato disperatamente il pareggio, esercitando una forte pressione, ma la difesa grigia ha retto l’urto portando a casa i 3 punti.

Le parole post gara

Mister Tosi: “Sono contento dell’impegno mostrato oggi, abbiamo lavorato duramente per ottenere questa vittoria. Ogni partita è una sfida e una lezione, e dobbiamo continuare a migliorare, crescendo come squadra. Non dobbiamo permettere che le proteste o le distrazioni ci distolgano dai nostri obiettivi”.

Risultati e classifica

Caselle-Alessandria 0-1; Bulé Bellinzago-Accad. Torino 5-1; Novese-Acaddemy Pro VC 0-4; Torino Women-Biellese 6-1; riposo Novara.

Classifica: Bulé 9; Torino W., Accad. Torino, ACF AL 6; Acad, Pro Vercelli, Biellese, Union Novara 3; Caselle, Novese 0.