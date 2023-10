Calcio Femminile Eccellenza: l’ACF Alessandria strapazza 7-0 la Union Novara. Tripletta Biasotti

Nella quarta giornata del Campionato di Eccellenza Femminile l’ACF Alessandria ha sbaragliato l’Union Novara con una vittoria da record: 7-0. Una serie di gol spettacolari ha ‘certificato’ la forza e la determinazione delle padrone di casa allenate da Gabriele Tosi.

La partita

Al 10′ Martina Biasotti ha aperto le marcature trasformando un rigore, guadagnato dalla stessa. Lo squillo dell’1-0 ha dato il via ad un prestazione super della giocatrice a segno ancora 2 volte. Il 2-0 è ancora opera sua: è arrivato al 15′, quando ha sfruttato un’uscita maldestra del portiere avversario, segnando facile di testa. La scarsa consistenza delle avversarie ha agevolato la squadra mandrogna, a segno al 35′: il tiro-cross di Alessia Bellò si è insaccato direttamente in porta per il 3-0.

Nella ripresa Biasotti ancora protagonista: la tripletta è giunta al 5′ con un colpo di testa su calcio d’angolo di Martina Luison. Dopo il 4-0, il 5-0 è arrivato con le stesse modalità: testa su corner, stavolta di Beatrice Zulian. Alla mezzora ecco il 6-0 di Rebecca Usai, abile a sfruttare un eccellente passaggio filtrante di Bagnasco, segnando a porta vuota dopo aver dribblato il portiere. E la stessa Giada Bagnasco, in pieno recupero, ha sigillato il 7-0 con un abile tap-in sulla respinta del portiere dopo il suo tiro precedente.

Le parole

Giustamente orgoglioso di questa super-vittoria mister Tosi, che ha toccato vari argomenti: “La squadra ha giocato con grande intensità e determinazione. Martina Biasotti è una giocatrice eccezionale e oggi ha dimostrato il suo talento. È un esempio di impegno e dedizione e siamo fortunati ad averla nella squadra”. Senza dimenticare la solidità della difesa, ancora una volta senza gol subìti: “Mantenere la porta inviolata è sempre un obiettivo; oggi la squadra ha dimostrato di saper difendere con fermezza. Ogni partita è un’opportunità per imparare e per crescere. Vogliamo costruire il futuro su questa vittoria, mantenendo la mentalità positiva”.