L’Under 17 ha risalito la china dopo un avvio di campionato complicato, mentre l’Under 19 è stata costretta a giocare senza riserve.

Chi invece vola sulle ali dell’entusiasmo sono le piccole orse dell‘ Under 15 , vittoriose 5-0 nel derby interno contro la Don Bosco Alessandria. Una gara dominata dalle ragazze di Sansone che continuano la loro striscia positiva, mantenendo il primato in campionato. Per la cronaca della gara, le rivali non sono mai state pericolose.

Le Under 17 hanno portato a casa 3 punti dopo la prova convincente contro l’Independiente Ivrea. Questa è la seconda vittoria in campionato dopo quella maturata contro il Cit Turin per 4 a 1.

Nella sfida di domenica però è solo un gol a farne da capo, la squadra di mister Rossi sembra aver trovato il piglio giusto per condurre partite di buon livello e mettendo in campo un gioco vincente. Questa vittoria darà sicuramente morale per affrontare al meglio i prossimi impegni.

A mani vuote invece le Under 19 che, dopo la bellissima vittoria maturata a Rivoli segnando 6 gol, ha dovuto fare i conti con le assenze. Mister Dalerba è stato costretto a rimaneggiare profondamente la formazione, chiedendo alle sue ragazze uno sforzo immane per tutti i 90′. Senza cambi però, la squadra si è dedicata al sacrificio e l’Ivrea è andata in gol quando le forze erano ormai finite ed il 2-0 è da considerarsi un buon risultato, considerate le difficoltà.