Benedetto e Pedrettì si ritrovano e si parlano dopo mesi. Ora si aspetta il bilancio

Eppur si muove… qualcosa, in casa Alessandria. A livello societario, intendo. Ieri si è svolta a Torino la tanta auspicata assemblea dei soci (2) alla presenza dei legali, seguita ad un incontro informale avvenuto in città in mattinata, dopo mesi di contrapposizione.

Come si evince dalla nota ufficiale congiunta (pubblicata in italiano e francese) riportata qui sotto, nessuna grande novità: belle parole, complimenti reciproci, volontà di ben operare, ma l’unica cosa concreta è l’attesa per approvare il bilancio (non ancora pronto) che avverrà fra un mese (forse).

Nota su assemblea soci del 12/09/23 U.S. Alessandria Calcio 1912 S.R.L.

L’assemblea Soci dell’Alessandria Calcio 1912 si è tenuta regolarmente, tuttavia non si è potuto approvare il bilancio in quanto ancora in lavorazione, si attende altresì parere dei revisori e si presume di poter approvare il bilancio (chiuso il 30 giugno 2023) entro il 15 ottobre 2023.

Enea Benedetto ha sottolineato la necessità di poter avere l’esperienza manageriale di Alain per poter generare un volano positivo al Club. Alain Pedretti ha voluto sottolineare come il lavoro svolto da Enea in questi mesi sia stato assolutamente

impeccabile, i due soci auspicano che finalmente i dissapori si trasformino da ora in serenità e solidità per il club.

Enea Benedetto ed Alain Pedretti hanno infine manifestato la disponibilità a cedere una parte significativa del Club a soggetti terzi attraverso un processo di azionariato diffuso che coinvolga le istituzioni, gli imprenditori piemontesi ed Ideale Grigio.