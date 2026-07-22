Calcio Sport

Calcio, serie B: presentato ad Ascoli il calendario della nuova stagione

Di

Lug 22, 2026
ASCOLI PICENO (ITALPRESS) – “Ringrazio il comune, il sindaco, la città, il presidente e il club, tutta Ascoli per come si sono proposti, ci hanno accolto in maniera straordinaria. Questa piazza è l’esempio classico del senso di appartenenza e di identità che un territorio ha verso la propria squadra, poi in questo momento c’è ovviamente l’onda dell’entusiasmo per la promozione”. Così il presidente della Lega B, Paolo Bedin, prima della presentazione del calendario della stagione 2026-2027 ad Ascoli Piceno. Bianconeri che sono tornati in B e campagna abbonamenti che procede alla grande: “Sento parlare di grandi numeri, un risultato straordinario per una città che però ha già una tradizione e una storia davvero importante. E’ giusto che sia così – ha aggiunto Bedin – e riabbracciamo anche Vicenza Arezzo e Benevento, altre 3 piazze importanti tornate in B, e ovviamente accogliamo anche le retrocesse dalla A Verona, Pisa e Cremonese che non saranno altrettanto contente. Direi che è la solita serie B di tanti centri di provincia che si portano dietro tradizioni, storia e un grande bacino d’utenza”.
(ITALPRESS).
ari/gtr

Di

Articoli correlati

Sport

Tour de France: Philipsen si sblocca e vince la tappa, la maglia gialla Pogacar in controllo

Lug 22, 2026
Sport

Tour de France: Evenepoel vince la crono, Pogacar è 2° e resta in giallo

Lug 21, 2026
Calcio Sport Video

Verona: l’ultimo saluto a Osvaldo Bagnoli, mister Schopenhauer del calcio

Lug 21, 2026

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

Arandora Star: l’11 ottobre sarà giornata della memoria della tragedia del 1940

Lug 23, 2026 Raimondo Bovone
Almanacco Curiosità IN EVIDENZA

Giovedì 23 luglio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Lug 22, 2026 Raimondo Bovone
Sport

Tour de France: Philipsen si sblocca e vince la tappa, la maglia gialla Pogacar in controllo

Lug 22, 2026
Attualità Economia IN EVIDENZA

Cina, produzione di petrolio e gas a livelli record nel 2025

Lug 22, 2026