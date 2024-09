Barelli confermato presidente della Federnuoto: “Premiato il lavoro”

ROMA (ITALPRESS) – Paolo Barelli è stato rieletto presidente della Federnuoto con 14.650 voti favorevoli (77,70%) e 4.205 schede bianche (22,30%). Per Barelli, unico candidato, è il 7° mandato consecutivo. Erano presenti 707 società, di cui 263 in proprio e 444 per delega, per un totale dell’81,45% delle società aventi diritto. Ecco le sue prime parole dopo la conferma: “Questo risultato premia il lavoro di tutta la federazione, impegnata da 20 anni sia a livello di base che a livello di vertice: risultati eccezionali, assistenza della federazione… D’altra parte, i risultati di vertice si possono sperare solo se c’è una base solida, appassionata e coinvolta nei programmi. Questo è quello che è accaduto nella federazione, e sono contento che sia apprezzato da tutte le società”.

