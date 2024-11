Badminton, Beninati rieletto presidente della Federazione

ROMA (ITALPRESS) – “Questo sarà un quadriennio dove cercheremo di confermare i risultati agonistici raggiunti nell’ultima Olimpiade e Paralimpiade di Parigi e di preparare il lavoro tecnico per le prossime di Los Angeles. C’è tanto da fare, l’impegno della federazione sarà in tanti settori, uno per tutti la formazione ma anche lo sviluppo e la promozione sul territorio”. Così Carlo Beninati a margine dell’assemblea che lo ha rieletto presidente della Federazione Italiana Badminton per il 3° mandato consecutivo.

Poi Beninati ha aggiunto, con lo sguardo già rivolto a Brisbane 2032: “Ci rimbocchiamo le maniche per ripartire con più forza, senza guardarci allo specchio, perché abbiamo raggiunto un risultato minimo rispetto a quello che possiamo raggiungere lavorando ancora di più per il futuro. Abbiamo parlato di Brisbane perché credo che, specialmente per i doppi, i tecnici che opereranno in questo e nel prossimo quadriennio dovranno avere una linea importante segnata dal fatto che comunque nelle discipline del doppio è molto difficile ottenere risultati di alto livello e i posti disponibili sono minimi. Per quel tipo di disciplina una programmazione di 4 anni credo che non basti, quindi per il doppio bisogna pensare in un’ottica di 2 quadrienni”.

spf/gm