B1 femminile: Pallavolo Acqui battuta 3-0 a Torino

SERIE B1, Girone A, Giornata 12

Volley Parella Torino – Arredo Frigo Valnegri Acqui T. 3-0 (25-18, 25-23, 25-19)

La partita

Nonostante una prestazione nel complesso abbastanza buona, nulla ha potuto l’Arredo Frigo Valnegri contro la vicecapolista Volley Parella Torino che non ha lasciato nemmeno un set.

Primo set – Le termali sono partite con l’acceleratore premuto: Fabbrini in battuta ha mandato in tilt le avversarie, portando le acquesi avanti 7-1. Le torinesi subito si sono rimesse in carreggiata, colmando il gap fino al 12-12. Scardigli e Mirabelli ci hanno provano ancora, tenendo le ospiti sopra nel punteggio, ma le padrone di casa non hanno mollato, tornando in parità 15-15. Bondarenko ha forzato illudendo le ospiti, ma le torinesi sono riuscite a chiudere la frazione 25-18.

Secondo set – Torinesi subito avanti e acquesi all’inseguimento continuo. Dopo l’inizio un po’ contratto, nella seconda metà le termali sono riuscite ad arrivare a ridosso delle avversarie, annullando 3 set-ball da 24-20 a 24-23, grazie a Lombardi e Scardigli. Ma la ex di turno Cicogna ha trovato il colpo vincente, chiudendo la frazione 25-23.

Terzo set – Arredo Frigo Valnegri è partita subito bene portandosi 4-1, con le avversarie pronte a ribattere senza farsi staccare. L’equilibrio è durato fino al 15-15, quando Volley Parella Torino ha trovato il break vincente, tenendo il vantaggio fino 25-19 finale.

VOLLEY PARELLA TORINO: Polezzi 6, Cicogna 14, Camperi 12, Damato 2, Deambrogio 10, Tullio 2, Fantini (L), Tosini 6, Fano, Tognoni. N.e: Esposito (L). All: Barisciani.

ARREDOFRIGO VALNEGRI ACQUI TERME: Cattozzo, Fabbrini 3, Bondarenko 5, Scardigli 11, Mirabelli 8, Ruggiero, Raimondo (L), Lombardi 5, Bergese 5, Grotteria. N.e: Fiscaletti, Zenullari (L). All: Marenco.

Le parole

Così il tecnico acquese Ivano Marenco a fine gara: “Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra che merita la posizione in cui è. Come altre volte, ci è mancato un po’ di coraggio. Adesso avremo una serie di partite contro squadre più vicine a noi e non abbiamo più alibi. Dobbiamo cercare di esprimere lo stesso gioco di stasera contro avversarie meno difficili”.

Le prossime sfide

Capitan Mirabelli e compagne avranno ora due gare fondamentali: sabato prossimo dovranno sfidare Caselle, al terz’ultimo posto con 4 punti in più; nel weekend successivo ci sarà il recupero della 2^ giornata, in casa contro Igor Trecate, a pari punti in classifica. Se non riusciranno a vincere anche queste 2 gare, la retrocessione diventerebbe, purtroppo, molto più che un’ipotesi.