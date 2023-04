Arzignano Valchiampo corsaro al ‘Mocca’: 1-0. Juventus Next Gen fuori dalla griglia playoff

Vicentini indigesti per la Juventus Next Gen. I ragazzi di Brambilla, superati nella doppia finale di Coppa Italia dal Lanerossi (2 sconfitte), si sono arresi anche all’Arzignano Valchiampo, formazione della stessa provincia che li ha battuti 2 volte in campionato, 1-0 oggi e 2-1 all’andata. Il risultato è che, con gli stessi 49 punti, l’11° posto è diventato 12°, fuori dalla zona playoff.

Ma come sostiene la Lega, padrona dei regolamenti, esiste ancora una possibilità per la qualificazione dei bianconeri agli spareggi-promozione: se il Vicenza (eccolo che ritorna) dovesse arrivare terzo (ora è 5°), passerebbe ai playoff con quel piazzamento e la baby-Juve, finalista di Coppa Italia, come tale sarebbe equiparata alle terze dei gironi, entrando nei playoff alla fase nazionale. Ma tutto dipenderà dai risultati dell’ultima giornata. E per gli stessi cavilli regolamentari, lo stesso Arzignano non è ancora matematicamente ai playoff.

La partita

Prima parte di gara noiosa, con l’Arzignano che fa possesso palla ma non punge e la Juve NG che . Al 29′, improvviso, il vantaggio ospite: Lattanzio da sinistra mette in mezzo, Barba la tocca per Bordo in corsa, destro basso che Daffara tocca ma non trattiene., 0-1. I padroni di casa reagiscono e vanno al tiro 5 volte prima dell’intervallo, ma il portiere Saio fa buona guardia e la mira non è sempre precisa.

Nella ripresa Brambilla cambia, passa dal 3-4-1-2 al 3-4-2-1 inserendo Pecorino e attacca. Il muro giallo-celeste sembra crollare, ma tiene fino alla fine. Saio para su Sekulov e Yildiz, Pecorino prende la traversa di testa, ma la palla non entra. Nel finale di gara Tremolada impegna Daffara, poi Grandolfo conquista un rigore al 95′. Lo batte lui, ma il portiere juventino la blocca in 2 tempi. Finisce 0-1.

La classifica

Ad un turno dalla fine Arzignano 8° a 53 punti e Juve NG 12^ a 49. Ma i veneti non sono ancora certi dei playoff perché potrebbero uscirne per via di certi risultati concomitanti, compreso quello che spiegavo all’inizio e che porterebbe avanti la Juve come finalista di Coppa. Quindi saranno decisivi i risultati della 38^ giornata, in programma sabato 22 aprile alle 17.30.